पिता को याद कर भावुक हुए भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, फोटो शेयर कर लिखी इमोशनल पोस्ट

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने पिता तौसीफ अली के लिए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा हैं। उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उनके साथ की एक तस्वीर भी शेयर की। बता दें कि, शमी ने पिता की चौथी पुण्यतिथि पर अपनी दिल की बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। अपने पोस्ट में शमी ने लिखा है कि वो उन्हें याद करते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहम्मद शमी ने अपने पोस्ट में लिखा, “आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आपको गुज़रे आज 4 साल हो गए लेकिन मेरी इच्छा थी कि आपको एक बार और देख सकूं।” उन्होंने आगे लिखा, “आपको पिता के रूप में पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं।” बता दें कि, शमी के पिता की हार्ट अटैक की वजह से साल 2017 में मौत हो गई थी।

4th years complete today . I know you can feel my tears and you don’t won’t me to cry,l pray that god will give me strength as you given always and somehow get me through as i struggle with heartache when I lost you . proud to be your son and miss you so much love you dad!💔💔😭 pic.twitter.com/ePcWFZTYJ4

— Mohammad Shami (@MdShami11) January 26, 2021