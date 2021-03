India vs England 4th Test: बेन स्टोक्स की गेंद पर 0 पर आउट हुए विराट कोहली, देखें वीडियो

India vs England 4th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए। कोहली इस पारी में बेन स्टोक्स की शानदार गेंद का शिकार बने। स सीरीज में ये दूसरी बार है जब कोहली अपना खाता खोलने में नाकाम रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां विराट कोहली के आउट होने के बाद लड़की दुख प्रकट कर रही है। वहीं, वीडियो बना रहा युवक उसका मजाक उड़ा रहा है।

भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथा टेस्ट खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन दर्शक विराट कोहली की कप्तानी पारी देखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सभी फैंस को मायूस किया और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। बेन स्टोक्स की बॉल पर कोहली का कैच विकेट कीपर फोक्स ने पकड़ लिया और वह एक भी रन नहीं बना पाए। कोहली के आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। ये कोई पहली बार नहीं है, जब कोहली जीरो पर आउट हुए हैं, इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी वह जीरो पर आउट हो गए थे।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि, विराट कोहली के आउट होते ही लड़की सिर झुकाकर बैठ जाती है। वहीं वीडियो बना रहे उनके भाई ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहता है, ‘रोहित अब तक संभालेगा टीम इंडियो को…’

Watch the Reaction of my sister after Virat Kohli has been Got Out by Ben stocks. 📷 @BCCI

Virat 0(7) 😂 Duck#INDvsEND #KingKohli #ViratKohli pic.twitter.com/FIACpJZfqC

— Sujal Jaiswal (@sujal_jaiswal16) March 5, 2021