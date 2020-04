भारत में तेजी से फैल रहे खतरनाक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो, देश को शर्मसार कर देने वाला है। सोशल ंमीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक मुस्लिम फल विक्रेता को धमकाते हुए नज़र आ रहे है। इतना ही नहीं, इस दौरान इन युवकों ने उनकी फल की रेहड़ी भी हटवा दी। वहीं, उसी फल विक्रेता के पास ही लगे हिंदू दुकानदार को मदद का भरोसा देते हुए नजर आ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो हल्द्वानी के एफटीआई तिराहे के पास का बताया जा रहा है। बनभूलपुरा के दुकानदार जावेद ने एफटीआई तिराहे पर फल की दुकान लगाई थी। इस बीच, कुछ लोगों उनके दुकान के पास आते है और उससे कहते है कि, ‘जावेद भाई इसे बंद कर दो, हम हाथ जोड़ कर और इमानदारी से कह रहे है, तुम्हारें तरफ से बहुत दिक्कत हो रही है, बंद करो।’ इसके बाद एक अन्य युवक जावेद से कहता है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और यहां फल की वजह से यह अन्य जगह तक फैल सकता है। वायरस खत्म होने पर ही वह दुकान लगा सकते हैं।’

वहीं, वीडियो में दिख रहा है कि जावेद की फल की रेहड़ी के पास एक दूसरी भी फल की दुकान लगी है। उन्हें वो युवक कुछ नहीं कहते है, बल्कि उन्हें मदद का भरोसा भी देते हुए नज़र आ रहे है। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल रहा है।

वहीं, इस वीडियो की अधिक जानकारी के लिए जब ‘जनता का रिपोर्टर’ की टीम ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया तो सभी ने इस वीडियो के बारें में कोई जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए मामले का टालते हुए नजर आए। वहीं, जब हमारी बात कोतवाली पुलिस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दुकानदार को धमकाने के मामले में हमने कल (सोमवार रात) 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। लेकिन इस वीडियो को लेकर ऐसा कुछ कह नहीं सकते है। साथ ही उन्होंने कहा कि, ‘अगर कोई ऐसा मामला होगा तो हम मामले की जांच करेंगे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।’

I got longer version of this video, this happened in Haldwani, Uttarakhand.

These people asked a Muslim vendor to shut down his shop, they are checking people's ID card.

