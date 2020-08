हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल वायरल हो रहा है। आजतक के लाइव टीवी डिबेट में संबित पात्रा के द्वारा दिए गए ‘रसोड़े में कौन’ वाला बयान खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना ‘राशि’ से की व कांग्रेस को ‘खाली कुकर’ करार दे दिया। वहीं, इस दौरान एंकर रोहित सरदाना अपनी खामोशी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग एंकर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एंकर रोहित सरदाना की एकाग्रता पर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहें हैं।

दरअसल, हिंदी समाचार चैनल आजतक पर हुए एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ‘साथ निभाना साथिया’ के चर्चित डायलॉग ‘रसोड़े में कौन था’ और किसने ‘कूकर में से चने निकाल दिए’ को लेकर कांग्रेस पर कई तंज कसे। उन्होंने ‘राशि बेन’ की तुलना राहुल गांधी से की। डिबेट में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक को संबित पात्रा ने ‘ड्रामा’ बताया और इसकी तुलना ‘रसोड़े में कौन था’ से कर दी। बता दें कि, मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक थी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की अंदरुनी लड़ाई खुलकर सतर पर सामने आ गई।

टीवी चैनल पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक को लेकर बहस के दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले तो कांग्रेसी यह कहते रहे कि कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। इसके बाद उसी चिट्ठी पर मीटिंग बुलाए जाने की बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कई सारे कांग्रेसी सोनिया गांधी के प्रति निष्ठा दिखाते नजर आए तो कई अन्य राहुल गांधी के प्रति निष्ठावान दिखे।

इसके बाद उन्होंने वायरल हो रहे संवाद का जिक्र किया और कहा कि कार्यक्रम में सास बहू से पूछ रही होती है कि जब साड़ी पर जूस गिर जाने के बाद मैं नहाने गई। तब तुम चने कुकर पर चढ़ा के मेरे पास आईं थी। उस समय रसोड़े में कौन था? जवाब में छोटी बहू कहती है की राशी बेन थी। इसके बाद सास ने कहा कि इस राशी ने कुकर से सारे चने निकल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया।

इसी संवाद को संबित पात्रा ने कांग्रेस में हुई कार्यसमिति की बैठक से जोड़ा। उन्होंने राशी की तुलना राहुल गांधी से की। इन्होने कुकर से सारे चने निकाल दिए। सारे चने आपस में लड़कर कुकर से बाहर निकल गए। कांग्रेस में ‘रसोड़े में कौन है’ का खेल चल रहा है।

वहीं, इस दौरान एंकर रोहित सरदाना अपनी खामोशी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए रोहित सरदाना पर जमकर तंज कर रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

I want to take me life as seriously as Rohit Sardana is taking words of Sambit Patra pic.twitter.com/7U27EXAW6k — Amit Gupta (@anjaana_amit_) August 25, 2020

We can understand Sambit Patra.

He inflates such garbage bcoz he thinks it makes him look smart/appreciation from his troll army . But what is Rohit Sardana listening so intently/attentively for ? Cooker se chane nikal gaye? 😂 — Poonam (@poonamy56503827) August 26, 2020

Wah kya scene hai… pic.twitter.com/uIT6EgVbgm — Kunal Kamra (@kunalkamra88) August 26, 2020

Rohit Sardana is listening with full concentration , it seems like Sambit patra is explaining any topic of Quantum physics 😄 — Mohit Prajapati मोहित (@mohitpjpt) August 25, 2020