ICAI CA Exam 2020: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स (ICAI) ने सीए 2020 परीक्षाओं को लेकर एक जरुरी सूचना दी है। आईसीएआई ने मंगलवार (17 नवंबर) को जानकारी देते हुए बताया कि, सीए परीक्षाओं का आवश्यक सावधानियों एवं जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) के अनुसार आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही, आईसीएआई ने सभी स्टूडेंट्स से अफवाहों से बचने की अपील की है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इससे संबधित अधिक जानकारी के लिए icai.org को फॉलो कर सकते है।

आईसीएआई ने अपने ट्वीट में लिखा कि, आईसीएआई अतिरिक्त 600+ केंद्रों के साथ 20 नवंबर के लिए निर्धारित परीक्षाओं को देखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जारी की गई एसओपी के अनुसार आवश्यक सुरक्षा सावधानी के साथ सुचारू रूप से संचालित हो सके। संस्थान ने कहा कि जनवरी और फरवरी के साथ-साथ मई 2021 में अलग एग्जाम सायकिल निर्धारित किये गये हैं। साथ ही, आईसीएआई ने सभी स्टूडेंट्स से अफवाहों से विश्वास न करने की अपील की है।

ICAI is committed to see exams scheduled for Nov 20 with additional 600+ Centers are conducted smoothly with necessary safety precautions as per SoP released. Separate Exam cycle is also scheduled in Jan/Feb 21 as well as May 21. Candidates are advised not to believe in rumors.

— Institute of Chartered Accountants of India – ICAI (@theicai) November 17, 2020