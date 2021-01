“हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, DM साहब”: शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर उतरे RJD नेता ने जब पटना डीएम को मिलाया फोन, वीडियो वायरल

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता व बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बुधवार को पटना के इको पार्क पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सैकड़ों अभ्यर्थियों के सामने ही जब पटना के नए डीएम चंद्रशेखर सिंह को अभ्यार्थियों की परेशानी बताने के लिए कॉल किया तो डीएम ने बिना जाने तेजस्वी को डांट लगा दी। हालांकि, जब तेजस्वी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सर-सर कहना शुरू कर दिया। डीएम और तेजस्वी के बीच की बातचीत सुनकर वहां मौजूद आंदोलनकारी अभ्यर्थी ताली बजाने लगे।

दरअसल, मंगलवार को इन अभ्यर्थियों पर पटना प्रशासन ने लाठी चार्ज करवाया था और उन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल से हटा दिया था। इसके बाद ये अभ्यर्थी पटना के इको पार्क में धरना-प्रदर्शन दे रहे थे। वहां तेजस्वी यादव अचानक पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही अभ्यर्थियों में जोश आ गया। उन लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने आंदलनकारियों की बातें सुनीं फिर उन्होंने वहीं से मुख्य सचिव, डीजीपी और पटना डीएम को फोन लगाया।

लेकिन पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह यह समझ नहीं पाए कि बात किससे से हो रही है। लेकिन, जैसे ही तेजस्वी ने परिचय दिया तो डीएम ने ‘सर’ कहना शुरू कर दिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए शिक्षक अभ्यर्थी को गर्दनीबाग में धरना देने की अनुमति दे दी। डीएम और तेजस्वी के बीच की बातचीत सुनकर वहां मौजूद आंदोलनकारी अभ्यर्थी ताली बजाने लगे।

Watch | "I am #TejashwiYadav speaking, DM sir": RJD leader @yadavtejashwi calls the District Magistrate of Patna publicly to address the concerns of teachers protesting over recruitment pic.twitter.com/hnQ2ArRpia

— NDTV (@ndtv) January 21, 2021