MeToo: हॉलीवुड निर्माता हार्वे विंस्टीन को दुष्कर्म के मामले में हुई 23 साल की सजा

मशहूर हॉलीवुड निर्माता हार्वे विंस्टीन को बुधवार को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में 23 साल की सजा सुनाई गई है। विंस्टीन को पिछले महीने सुनाई गई अपनी सजा के बाद हिरासत में रखा गया था। बता दें कि, हॉलीवुड में शुरू हुए मीटू मूवमेंट में कई महिलाओं ने सनसनीखेज खुलासे किए थे।

हॉलीवुड की सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक हार्वे विंस्टीन को 25 फरवरी को न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया था। हार्वे पर क्रिमिनल सेक्सुअल एक्ट और दुष्कर्म जैसे आरोप लगाए गए थे, जिसमें उसे दोषी पाया गया। कुल पांच महिलाओं और सात पुरुषों की ज्यूरी ने पांच दिनों तक विचार-विमर्श करने के बाद हार्वे को थर्ड डिग्री रेप और फस्र्ट डिग्री आपराधिक यौन गतिविधि के मामले में दोषी पाया।

हार्वे विंस्टीन पर बीते महीने एक महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने साल 2006 में जबरन ओरल सेक्स करने पर मजबूर किया था। इसके अलावा एक अन्य महिला ने हार्वे विंस्टीन पर साल 2013 में एक होटल में रेप करने का आरोप भी लगाया था। वहीं, एक जर्नलिस्ट एक विडियो ट्वीट किया है। इसमें आप देख सकते है कि फैसला आने के बाद कोर्ट रूम में महिलाओं ने तालियां बजाईं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद ही हार्वे को तबीयत बिगड़ गई। हार्वे के प्रवक्ता Juda Engelmayer के अनुसार, चेस्ट पेन की वजह से हार्वे को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Here are the 6 women who testified, Cy Vance, prosecutors and Rosie Perez walking out of the courtroom. People in the halls are clapping and shouting, “Justice!” The women are crying and holding each other as they walk out. pic.twitter.com/1k6CwGOIuj

— Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) March 11, 2020