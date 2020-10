पश्चिम बंगाल में एक सिख व्यक्ति की पुलिस द्वारा पिटाई और पगड़ी उतारे जाने के घटनाक्रम पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो को शेयर करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग की है। बंगाल में एक सिख व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, इस दौरान उसकी पगड़ी खुल जाती है।

हरभजन सिंह ने भाजपा नेता इंप्रीत सिंह बख्शी का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मामले में कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो में एक सिपाही को एक सिख व्यक्ति को खींचते हुए देखा गया जा रहा है, जबकि हाथापाई के दौरान उसकी पगड़ी खुल जाती है।

वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई दी है। ट्विटर पर घटना के वीडियो के साथ जारी अपने बयान में पुलिस ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में हथियार ले जा रहा था। हमारे अधिकारी के साथ हाथापाई में पगड़ी अपने आप गिर गई (ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई)। किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है।

पुलिस ने कहा, “पश्चिम बंगाल पुलिस सभी धर्मों का सम्मान करती है। अधिकारी ने विशेष रूप से उसे गिरफ्तारी से पहले अपनी पगड़ी वापस रखने को कहा। इस फोटो को पुलिस स्टेशन में ले जाने से ठीक पहले क्लिक किया गया है। हम राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

West Bengal Police respects all religions. The officer specifically asked him to put his Pagri back before the arrest. The attached photo has been clicked right before he was escorted to the Police Station. We remain committed to our duty to uphold law and order in the state(2/2) pic.twitter.com/BnTWztfDGW

— West Bengal Police (@WBPolice) October 9, 2020