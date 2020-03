भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि ‘आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा, उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह ही होगा।’ मोदी सरकार के इस आदेश के बावजूद लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे है। बाहर निकल रहे लोगों पर राज्यों की पुलिस सख्ती भी दिखा रही है, लेकिन लोग इसके बाद भी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यही नहीं, यदि पुलिस उन्हें रोकती है तो वे उनके साथ बदतमीजी तक कर रहे हैं। कई जगह पुलिस के साथ मारपीट की खबरें भी सामने आईं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

इस वीडियो को भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी अपने ट्विटर अकांउट पर शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि लोगों का एक समूह सड़क पर घूम रही हैं। पुलिसकर्मी ने जब इन लोगों को रोककर घर पर ही रहने की सलाह दी तो वे हाथापाई करने लगे। वीडियो में दिख रहा है कि इन लोगों में से एक ने पुलिसवाले को थप्पड़ मारा। इसके बाद उसने पुलिस वाले को सड़क पर गिरा दिया और पीटने लगा। हालांकि, उसमें से एक इंसान ने उस लड़के को रोकने की कोशिश भी की, इसके बावजूद वह बेखौफ पुलिसवाले की पिटाई करने में जुटा रहा।

इस वीडियो को शेयर करते हुए हरभजन सिंह ने लिखा, “पुलिस के प्रति हमें अपने F*****G रवैए को बदलना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग हमारे जीवन को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। इनके भी अपने परिवार हैं, लेकिन वे देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी देश और अपने समाज की रक्षा के लिए घर पर ही रहें? हमें इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। बेहतर कल के लिए एक बार के लिए समझदार बनो। प्लीज समझदार बनो।”

We have to change our fucking attitude towards police.don’t forget they are putting their life to save ours.they also have families but they r doing their duty for the nation..why can’t we all just stay at home and be sensible for once for better tomorrow. Plz be sensible 😡😡😡 pic.twitter.com/lEXD0LJSgM

