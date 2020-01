नोएडा: 5 लोगों ने किया गैंगरेप, सेक्टर 51 के पास घायल अवस्था में मिली पीड़िता, अस्पताल में भर्ती

देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ 5 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां लड़की का इलाज चल रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीड़ित लड़की घायल अवस्था में नोएडा के सेक्टर-51 के केंद्रीय विहार के पास मिली। पीड़िता को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस के मुताबिक पांच लोगों ने लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने पूछताछ में तीन आरोपियों के नाम का खुलासा किया है।

हालांकि, अभी भी आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बता दें कि, दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में दोषियों को फांसी की सजा की घोषणा के बावजूद भी बदमाशों के मन में भय खत्म नहीं हो रहा है।

A girl has been allegedly gang raped by 5 men in Gautam Budh Nagar. She was found near Kendriya Vihar in Sector 51, Noida. The girl has been admitted to a hospital. Police say that the girl has revealed the names of 3 accused. Investigation is underway.

— ANI UP (@ANINewsUP) January 24, 2020