दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और कोरियॉग्रफर गणेश हिवारकर का दावा है कि उन्हें दुबई से जान से मारने वाली धमकियों के फोन आ रहे हैं। बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। इस मामले में बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो चुकी है और हर ऐंगल से इसकी जांच की जा रही है।

गणेश हिवारकर ने एक ट्वीट करते हुए सुशांत की दोस्त स्मिता पारिख को धन्यवाद देते हुए लिखा, “कुछ सोशल मीडिया पर हुई नौटंकियों के कारण मुझे दुबई से जान से मारने की धमकियां मिलीं। मैं हर 7 घंटे में अपना ठिकाना बदल रहा हूं लेकिन फिर भी हम सुशांत के लिए लड़ते रहेंगे।” गणेश ने अपने इस ट्वीट में सुशांत की बहनों मीतू सिंह, श्वेता सिंह कीर्ति और रिपब्लिक टीवी को भी टैग किया है।

I'm safe, thanks for ur support people n @smitaparikh2 ji

just because of some social mediaनौटंकीthings

1.get a3death threat call from Dubai n

2.iam changing my place every 7hours

but we still fight for SSR@shwetasinghkirt @divinemitz @republic @Republic_Bharat @withoutthemind

— Ganesh Hiwarkar (@GHiwarkar) November 27, 2020