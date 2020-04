उत्तर प्रदेश में गुंड़ाराज खत्म होने का नाम ही नही ले रहा है। लॉकडाउन के बीच भी राज्य में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते हैं। राज्य में एक ही दिन में अलग-अलग जगहों पर चार लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक भाजपा नेता भी शामिल है।

बरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता यूनुस अहमद डम्पी की मंगलवार देर रात उनके घर के बाहर चार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नेता को गोलियों से छलनी कर दिया गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर आसानी से मौके से फरार हो गए। मृतक बरेली में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष थे।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में चार हत्याएं हुई है। शाहजहांपुर जिले में मंगलवार रात को दो हत्याएं हुईं, जबकि मैनपुरी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वहीं, बरेली में एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Four murders in a day in #UttarPradesh during #lockdown–In #Shahjahanpur district, two murders were reported on Tuesday night, while one person was killed in Mainpuri and, in #Bareilly, a #BJP leader was shot dead. pic.twitter.com/xzdWK1bROd

