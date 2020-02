पंजाब के संगरूर में दर्दनाक हादसा, स्कूल वैन में आग लगने से 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत

पंजाब के संगरूर जिले में शनिवार (15 फरवरी) को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक प्राइवेट स्कूल वैन में आग लगने से चार बच्चों की मौत हो गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार बने छात्रों की उम्र 10 से 12 साल के बीच बताई जा रही है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा लोंगोवाल-सिडसमाचार रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वैन में 12 बच्चे सवार थे। उन्होंने बताया कि जब गाड़ी में आग लगी तो आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने आठ बच्चों को बाहर निकाल लिया। हालांकि, 10 से 12 साल की उम्र वाले चार बच्चों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

स्कूल वैन में आग लगने से जिंदा जलने से चार बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शोक जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। मृत बच्चों के परिजनों के दर्द का अंदाजा में लगा सकता हूं। मैंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। किस स्तर पर कैसी लापरवाही बरती गई, इसकी पूरी जांच करके न्याय दिलाया जाएगा।

Very sad to learn of the news from Sangrur, where we lost 4 children because their school van caught fire. Injured have been rushed to the hospital. DC & SSP Sangrur are on the spot & I have ordered a magisterial enquiry. Guilty will be strictly punished.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 15, 2020