पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता बूटा सिंह (Buta Singh) का 86 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बूटा सिंह लंबे समय से बीमार थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया हैं। उन्होंने कहा कि, सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया है।

बूटा सिंह को अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। इस बीच शनिवार (2 जनवरी) को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पहचान पंजाब के बड़े दलित नेता के तौर पर रही। बूटा सिंह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बहुत करीबी माना जाता था।

केंद्र में कांग्रेस की अलग-अलग सरकार के दौरान उन्होंने गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे। बूटा सिंह राजस्थान से कांग्रेस के सांसद भी रहे। वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे।

Former Union minister and senior Congress leader Buta Singh (86) passes away. He was in a coma since October last year when he was admitted to the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) after he suffered a brain hemorrhage.

— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2021