बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर अभिनेत्री पायल घोष (Payal Ghosh) द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद उनकी पूर्व पत्नी समेत कई लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। इस बीच, हाल ही में अनुराग कश्यप को लेकर उनके पूर्व असिस्टेंट जयदीप सरकार (Jaydeep Sarkar) ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा खुलासा किया है। जयदीप सरकार ने बताया कि एक अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप से कास्टिंग के बदले काम मांगना चाहा था, जिसपर उन्होंने नराजगी भी जताई। इस बात को लेकर जयदीप सरकार ने कई ट्वीट किए हैं, जो अब खूब वायरल हो रही हैं।

जयदीप सरकार ने अनुराग कश्यप के बारे में बात करते हुए लिखा, “वह कहानी बताने का यह बिल्कुल सही समय है। मैं 2004 में अनुराग कश्यप का असिस्टेंट था। हम गुलाल की कास्टिंग के लिए एक्टर्स से मुलाकात कर रहे थे। तभी एक यंग अभिनेत्री, जो फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी, उसने अनुराग से मिलने की बात की। अनुराग भी अपना काम खत्म कर उससे मिलने के लिए तैयार हो गए। उस अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच के जरिए ही काम मिलने को तरीका मान लिया। लेकिन जब अनुराग ने इस चीज को अनदेखा करना चाहा तो अभिनेत्री ने साड़ी का पल्लू भी गिरा दिया।”

She waited a while and then Anurag got done with a narration and agreed to meet her. The young actress probably assumed the only way to get the role was through the ‘casting couch’. She tried suggesting a few ‘favours’ verbally. — Jaydeep Sarkar (@sarkarjaydeep) September 20, 2020

अनुराग को लेकर जयदीप ने आगे लिखा, “इस बात पर अनुराग खड़े हुए और अभिनेत्री से यह सब न करने का अनुरोध किया। उन्होंने अभिनेत्री से कहा कि वह अगर रोल के लिए फिट होंगी तो वह फिल्म का हिस्सा जरूर बनेंगी। इस बात को कहकर अनुराग कमरे से बाहर चले गए। मैं यह सब देखकर हैरान रह गया। बाद में अनुराग ने मुझसे कहा कि यह सब देखकर वह हैरान रह गए कि युवा महिलाओं को लगता है कि काम मांगने का यह एकमात्र तरीका है, जिसे वह अपना सकती हैं।”

Saying this, he walked out of the room, disappointed. I was shocked by what I saw, but I had seen a hero get out of a situation, with respect and empathy for her. Later he told me he was disappointed that so many young women feel this is the only way they can make it. — Jaydeep Sarkar (@sarkarjaydeep) September 20, 2020

जयदीप ने आगे लिखा, “मैं उस महिला को दोष नहीं दे रहा हूं। उनके जैसे कई लोग इंडस्ट्री में आते हैं और यह मानते हैं कि इसी के जरिए वह फिल्मों में आ सकते हैं। और यह सच भी हो सकता है दूसरी फील्ड में लेकिन अनुराग के साथ काम करके मैं यह सकता हूं कि कास्टिंग के मामले में वह महिलाओं का काफी सम्मान करते हैं।”

I don’t blame the woman! Many like her come into the industry, believing this is how you get cast in a movie. And that may even be true, much like in any other field of work. — Jaydeep Sarkar (@sarkarjaydeep) September 20, 2020

गौरतलब है कि, शनिवार को सोशल मीडिया पर पायल घोष ने लिखा था, ‘अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बहुत बुरा बर्ताव किया है। नरेंद्र मोदी जी कृपया इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। देश को पता चले कि इस क्रिएटिव आदमी के पीछे एक राक्षस है। मुझे पता है यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए।’ वहीं, अनुराग ने अभिनेत्री के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।