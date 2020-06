भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर किया गया पूर्व सेना अधिकारी अजय शुक्ला का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में चीन के लिए अपमानजनक आत्मसमर्पण के लिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है।

पूर्व सेना अधिकारी अजय शुक्ला ने अपने ट्वीट में लिखा, चीन ने लद्दाख में सीमाएं बदल दी हैं, और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है… और नई दिल्ली एक लंबी दौड़ और सैन्य और कूटनीतिक जुड़ाव की बात कर रहा है! अगर ऐसा करना आत्मसमर्पण करना था, तो पहाड़ की हड़ताल को खत्म करना और लद्दाख से बख्तरबंद ब्रिगेड को हटाना।”

पत्रकारों को चीन के साथ सीमा तनाव पर रिपोर्ट न करने की सलाह देने वाली सरकार की हालिया डिक्टेट पर शुक्ला ने लिखा, “लद्दाख में चीनी आक्रामकता के प्रति इस आत्मसमर्पण को ढंकने के लिए, सरकार ने पत्रकारों से कहा कि वे कवर न करें या न लिखें। यह नई स्थिति को सामान्य करने के लिए जनता की राय की अनुमति देने के लिए है… जो कि चीन में आया है और नहीं छोड़ेगा!”

2/2. To cover up this craven surrender to Chinese aggression in Ladakh, govt has the nerve to ask journalists not to cover, or write on, the ongoing “dialogue”.

This is to allow public opinion to normalise the new situation… which is that China has come in and will not leave!!

— Ajai Shukla (@ajaishukla) June 8, 2020