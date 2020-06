गोवा में कोरोना वायरस से पहली मौत, 85 वर्षीय बुजुर्ग ने तोड़ा दम

देश में घातक कोरोना वायरस (कोविड 19) का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोरोना वायरस संक्रमण के मामले भारत में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे है जहां कोरोना मरीजों के मौतों के संख्या हजारों के पास जा चुकी है। वहीं, गोवा में जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हुई है। यहां कोरोना से संक्रमित एक 85 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सोमवार को यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सोमवार (22 जून) को ट्विटर पर लिखा, “यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि सत्तारी के मोलेम में एक 85 साल के बुजुर्ग जो कि पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) से यह पहली मौत है।”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी टीम हमारे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ कर रही है और इसके लिए सबसे सख्त उपाय अपना रही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं उनके दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूं।”

We assure the people that our team is doing everything to keep our people safe and are following the strictest measures that are in place. This is an unfortunate incident and I stand with the family in their time of grief.

