गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 41 किसान संगठनों के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनकी परेड मध्य दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी और यह गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली आधिकारिक परेड के समापन के बाद ही शुरू होगी।

संगठनों ने दावा किया है कि उनकी परेड में करीब दो लाख ट्रैक्टरों के हिस्सा लेने की उम्मीद है और यह सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तथा गाज़ीपुर (यूपी गेट) से होकर गुजरेगी। संगठनों के अनुसार वाहनों की संख्या तय नहीं की गई है।

कृषि क़ानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में दाखिल हुई

गाज़ीपुर बार्डर पर किसानों के प्रदर्शनस्थल पर ट्रैक्टर रैली से पहले बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खड़े दिखे। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, “सभी लोग यहां से चलेंगे और गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। सड़क पर ट्रैक्टर से परेड की जाएगी।”

दिल्ली के ढांसा बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर रैली शुरू

Farmers' #RepublicDay tractor rally in protest against the three farm laws begins at Delhi's Dhansa border

किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं।

किसान द्वारा टिकरी बॉर्डर पर निर्धारित समय से पहले ही बैरिकेड तोड़कर घुसने की कोशिश की गई। उनके हाथों में तिरंगा था। टिकरी बॉर्डर पर इस समय गहमा-गहमी देखी जा रही है।

