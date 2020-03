भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार (28 मार्च) को एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ‘मैं रामायण देख रहा हूं और आप।’ प्रकाश जावड़ेकर अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट पर संजय खान की बेटी फराह खान अली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जो ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया।

फराह खान अली ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, “मैं आपको घर पर आराम से बैठा हुआ देख रही हूं, जबकि कई प्रवासी श्रमिक भोजन और पानी के बिना मीलों की यात्रा करते हुए अपने गांवों की ओर चल रहे हैं।” फराह खान अली ने अपने इस ट्वीट के जरिए प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साधा। हालांकि, ट्विटर पर खुद को ट्रोल होते देख केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया।

I am watching you sitting comfortably at home while many migrant workers are struggling without food and water travelling miles walking towards their villages. https://t.co/FL67BWTBk8

बता दें कि, केंद्रीय मंत्री ने इससे पहले दर्शकों को रामायण देखने की याद दिलाते हुए एक ट्वीट किया था। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, “डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे ‘रामायण’ देखें और डीडी भारती पर दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे ‘महाभारत’ देखें।”

Please tune in to @DDNational at 9 am & 9 pm to watch 'Ramayan' and @DDBharati at 12 noon and 7 pm to watch 'Mahabharat' today and everyday.#StayHomeStaySafe #IndiaFightsCorona@narendramodi @PIB_India @DDNewslive @DDNewsHindi

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) March 28, 2020