बीफ खाने वाले विवाद पर रोहित शर्मा के समर्थन में उतरे फैंस, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #IStandWithRohit

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर विवाद शुरु हो गया है। दरअसल, रेस्टोरेंट का एक बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा समेत पांच भारतीय क्रिकेटरों ने गौ मांस का सेवन किया है। जिस बिल की फोटो वायरल हो रही है, उस पर बीफ और पोर्क ऑर्डर किया दिख रहा है। जिसके चलते वह कट्टर हिन्दू फैंस के निशाने पर आ गए थे। हालांकि, कुछ फैंस रोहित शर्मा के समर्थन में भी उतर आए हैं और अब ट्विटर पर #IStandWithRohit ट्रेंड होने लगा है।

गौरतलब है कि, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। इस बीच एक फैन ने ट्विटर पर एक बिल साझा करते हुए दावा किया गया कि उसने पांच भारतीय क्रिकेटरों रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विकेटकीपर रिषभ पंत, गेंदबाज नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ के खाने का बिल चुकाया था। फैन ने बिल चुकाने के बाद इसका एक वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर किया।

हालांकि, दक्षिणपंथी ट्विटर ट्रोल्स ने बिल को शेयर करते हुए दावा किया कि इन खिलाड़ियों ने अन्य सब्जियों के साथ स्टिर फ्राइड बीफ का भी सेवन किया। कुछ यूजर्स ने तो रोहित शर्मा के पुराने ट्वीट्स को शेयर करना शुरु कर दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से होली के त्योहार को मनाते हुए जानवरों के प्रति दया दिखाने के लिए कहा था। हालांकि, कुछ फैंस रोहित शर्मा के समर्थन में भी उतर आए हैं और अब ट्विटर पर #IStandWithRohit ट्रेंड होने लगा है।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Time Will Answer You ✌😎 #IStandWithRohit @ImRo45 pic.twitter.com/GwMxsfwWIR

Representing My Country, is My Biggest Inspiration – Rohit Sharma

"I don’t just walk out for my Team. I walk out for my country" @ImRo45 🇮🇳 #IStandWithRohit Are You ? ❤️ 🔁

Burn them with your success

Kill them with your smile

That's what he does and he'll 🤞🤞🤞#IStandWithRohit pic.twitter.com/O5HhQGtsIJ

— 𝑺𝒐𝒖𝒎𝒚𝒂 (@Soumya401) January 3, 2021