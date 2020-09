तमिल सिनेमा इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन वदिवेल बालाजी का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से चेन्नई में निधन हो गया। 45 वर्षीय वदिवेल बालाजी पिछले 15 दिन से शहर के एक प्राइवेट अस्‍पताल में भर्ती थे। हालांकि, उन्होंने आखिरी सांस शहर के सरकारी अस्पताल में ली। उनके आकस्मिक निधन से तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी और लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। हालांकि, आर्थिक दिक्कतें आने पर उन्हें गुरुवार सुबह ही सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जहां उनकी मौत हो गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान अभिनेता को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी हैं। ख़बरों के मुताबिक, दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें लकवा भी मार गया था।

वदिवेल बालाजी कई तमिल की फिल्‍मों में नजर आ चुके हैं। लेकिन उन्‍हें पॉपुलर कॉमेडियन वदिवेलु की मिमिक्री करने के लिए सबसे ज्‍यादा जाना जाता था, इसलिए उनका नाम वदिवेल बालाजी पड़ गया। उनके न‍िधन के बाद फैंस सदमे में हैं और अपना दुख सोशल मीडिया के जरिए प्रकट कर रहे हैं।

Popular TV actor #VadivelBalaji (45) passed away this morning in Chennai. He suffered a heart attack 15 days ago.. Condolences to his near and dear ones.. #RIPVadivelBalaji pic.twitter.com/k7rInf03nU — Ramesh Bala (@rameshlaus) September 10, 2020

"He suffered a heart attack and was admitted to Billroth Hospital and Vijaya Hospital (private hospitals). Balaji, who was on ventilator support, was later shifted to Omandurar Estate government hospital, as his family couldn't manage finances"… So Sad!

