मशहूर हास्य कलाकार-अभिनेता जगदीप का बुधवार (8 जुलाई) को मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। उन्होंने ”शोले” फिल्म में ”सूरमा भोपाली” के अपने किरदार से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी।

परिवार के करीबी मित्र निर्माता महमूद अली ने समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) से कहा, ”उनका बांद्रा के अपने आवास पर रात साढ़े आठ बजे निधन हो गया। आयु संबंधी समस्याओं के कारण वह अस्वस्थ थे।” फिल्मी दुनिया में जगदीप के नाम से मशहूर हुए इस कलाकार का वास्तविक नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था।

जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया लेकिन 1975 में आई फिल्म ‘शोले’ के सूरमा भोपाली के उनके किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उन्होंने ”पुराना मंदिर” और ”अंदाज अपना अपना” में सलमान खान के पिता का यादगार किरदार निभाया। उनके परिवार में दो बेटे जावेद और नावेद जाफरी हैं।

उनके निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। सभी सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपने-अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जगदीप के अभिनय और इंडस्ट्री को दिए गए योगदान को भुला पाना आसान नहीं है।

बॉलीवुड के जाने-माने क्रिटिक तरण आदर्श ने लिखा, ‘RIP जगदीप साहब! कई दशकों तक हिन्दी फिल्मों का अहम हिस्सा रहे… आइकॉनिक फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाया.. और फिर सूरमा भोपाली नाम की एक फिल्म का निर्देशन कर दिया। परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं।’

अभिनेता अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा, “एक और सितारा ज़मीन से आसमान में जा पहुँचा। जगदीप साब हिंदी फ़िल्म जगत के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। एक हास्य अभिनेता के नाते उनका कोई सानी नहीं था।एक पार्टी में बहुत साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था, ”बरखुरदार ! हँसना आसान है, हँसाना बहुत मुश्किल है!” आपकी कमी बहुत खलेगी।”

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने दिवंगत कॉमेडियन जगदीप को याद कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा, ‘जगदीप साहब के जाने का दुखद समाचार सुना। स्क्रीन पर उनको देखकर हमेशा बहुत आनंद आता था। वे दर्शकों के लिए इतना मजा लेकर आते थे। जावेद और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जगदीप साहब की आत्मा की शांति के लिए मेरी प्रार्थना।’

मनोज बाजपेयी ने भी जगदीप साहब की याद में सोशल मीडिया पर लिखा, ‘आप शांति में रहें जगदीप साहब! बचपन में देखी गईं आपकी सभी फिल्मों और प्रदर्शन की यादों के लिए आपका शुक्रिया। हम सब आपको याद करेंगे। परिवार के प्रति संवेदना।’

आयुष्मान खुराना ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘RIP जगदीप सर! इंडस्ट्री में आपके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यादों के लिए शुक्रिया।’