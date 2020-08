उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हिंदी समाचार चैनल के पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में बलिया जनपद के फेफना थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में अबतक छह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं, रतन सिंह के परिजनो को राज्य सरकार 10 लाख रूपये की आर्थिक मदद देगी।

रतन सिंह की हत्या के बाद से उनके परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। परिवार के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी का बुरा हाल है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि, रतन सिंह की हत्या के बाद से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है।

Journalist Ratan Singh’s family is distraught. He was the sole bread bread winner of his family. How many TV channels will do the debate on the murder of this journalist in UP? (Video: Journalist Gaurav Singh Sengar) pic.twitter.com/myE4MkIZMj

