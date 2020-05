190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विकराल चक्रवाती तूफान ‘अम्फाल’ के कारण भारी तबाही हुई है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत पांच हजार से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ हैं। अम्फाल चक्रवात बीते बुधवार रात में करीब ढाई बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रामनगर उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना के दो जिले पूरी तरह तबाह हो गये। टीवी फुटेज में दीघा तट पर समुद्र की काफी ऊंची लहरें दिखाई दीं। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया, वहीं कच्चे मकान गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए।

भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने प्रधान के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए बताया कि चक्रवात तूफान के केंद्र का व्यास 30 किमी का था। कोलकाता में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर से आने वाली खबरों में कहा गया है कि खपरैल मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए। बिजली के खंभे टूट गए या उखड गए।

अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में पांच मीटर तक का ज्वार उठा जिससे काफी दायरे में आने वाले क्षेत्र जलमग्न हो गए।

OMG! destruction caused by #CycloneAmphan in Kolkata. Have not been able to connect to many friends. Please pray for them. pic.twitter.com/Iq36yjCdog — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) May 20, 2020

Another frightening visual from Bengal. Tree catches fire after being struck by lightning. Guys please keep praying for people of Bengal. I've never seen anything like this in my life in Kolkata. Reminds me of #SuperCyclone of 1999. #CycloneAmphan pic.twitter.com/wsDqBQdPtj — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) May 20, 2020