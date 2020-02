दिल्ली विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने BJP प्रवक्ता संबित पात्रा को जारी किया नोटिस

अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर ख़बरों में बने रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। आरोप है कि उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर अपने भाषण से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, चुनाव आयोग ने एक टेलीविजन चैनल पर अपने भाषण से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने उनसे 6 फरवरी, शाम 5 बजे तक जबाव मांगा है, जिसमें विफल रहने पर चुनाव आयोग आगे फैसला लेगा।

गौरतलब है कि, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने तरीकों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं, दूसरी ओर भाजपा के नेता आए दिन चुनावी सभाओं में शर्मनाक और समाज को बांटने वाला बयान दे रहे हैं।

Election Commission issues notice to BJP leader Sambit Patra for prima facie violating Model Code of Conduct with his speech on a television channel. EC has sought an explanation from him & given time till 5 pm 6th February, failing which EC will take a decision on the matter. pic.twitter.com/tkDT5waMyt

