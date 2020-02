दिल्ली विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने AAP सांसद संजय सिंह को जारी किया नोटिस

दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने भाजपा पर दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में गंभीर परेशानी उत्पन्न करने का आरोप लगाने से जुड़े आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के कथित बयान पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को उनसे जवाब तलब किया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान संजय सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि भाजपा यहां (दिल्ली में) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रही है जिससे शाहीन बाग और जामिया क्षेत्र में गंभीर परेशानी खड़ी हो सकती है। आयोग ने सिंह को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में कहा है कि प्रथम दृष्टया उनके बयान से मतदाताओं के बीच भ्रम और अफरा तफरी फैलने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। आयोग ने सिंह के बयान को प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुये उन्हें शुक्रवार (7 फरवरी) को दोपहर 12 बजे तक जवाब देने को कहा है।

गौरतलब है कि, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने तरीकों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं, दूसरी ओर भाजपा के नेता आए दिन चुनावी सभाओं में शर्मनाक और समाज को बांटने वाला बयान दे रहे हैं।

Election Commission issues notice to Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjay Singh for prima facie violating Model Code of Conduct (MCC) with his allegations that BJP is preparing to do 'bavaal' on 2nd February. EC has given him time till 12 pm 7th February, to explain his position. pic.twitter.com/JjiUFEdeHX

