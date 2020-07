एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में एक कार्यकर्ता ने सनसनीखेज रूप से खुलासा करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स की देखरेख करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और आईटी सेल को दिया गया था।

महाराष्ट्र के आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने ट्विटर पर यह बताया कि कैसे भारत के चुनाव आयोग के महाराष्ट्र निकाय ने राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा आईटी सेल के एक ज्ञात सदस्य की सेवाएं ली थीं। एक्टिविस्ट के इस खुलासे के बाद देश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करने वाले चुनाव आयोग अब पक्षपात और डेटा लीक के अहम सवालों और गंभीर आरोपों से घिरता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर व्यापक निंदा का सामना करते हुए राष्ट्रीय मतदान निकाय ने अब आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में लिखा, “चौंकाने वाला विवरण: भारत निर्वाचन आयोग ने 2019 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में अपने सोशल मीडिया को संभालने के लिए भाजपा आईटी सेल को शाब्दिक रूप से काम पर रखा है।” अपने अगले ट्वीट में साकेत ने राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रचारित सोशल मीडिया पोस्ट के एक जोड़े के स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।

Browsing through the old social media adverts of the Chief Electoral Officer, Maharashtra, something very strange stood out. The Chief Electoral Officer reports to the ECI.

In each of the ads, the address seemed to be the same:

"202 Pressman House, Vile Parle, Mumbai"

(1/6) pic.twitter.com/OAGJ2xiSet

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) July 23, 2020