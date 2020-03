चीन में महामारी का रूप धारण कर चुके खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं। देश और दुनिया में इस वक्त इस कोरोना वायरस को लेकर चिंता का माहौल है। ऐसे में सभी लोग अपने-अपने अंदाज में इस खतरनाक वायरस से बचने की और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं और मनोरंजन इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। इस बीच, एकता कपूर और ऋचा चड्ढा कमीडियन अदिति मित्तल के एक ट्वीट पर आपस में भिड़ गए।

दरअसल, कोरोना वायरस को लेकर हाल ही में अदिति मित्तल ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत में Covid19 के लक्ष्ण मिलने के बाद जो लोग अस्पतालों और मेडिकल अथॉरिटीज से भाग रहे हैं वह दर्शाते हैं कि भारत के नागरिकों का राज्य और सरकार पर कैसा भरोसा और रिश्ता है। अदिति मित्तल ने इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे है।

उनके इस ट्वीट पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी अपनी प्रतिक्रया दी। ऋचा चड्ढा ने अदिति मित्तल के ट्वीट पर सहमति जताई है। हालांकि, उन्होंने यह भी लिखा है कि ऐसे व्यवहार से कोई सहमत नहीं हो सकता। ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर एकता कपूर ने जवाब दिया।

अपने ट्वीट में एकता कपूर ने लिखा, ‘वह इससे सहमत नहीं हैं। यह महामारी पर राजनीति करने का समय नहीं है। इससे अथॉरिटीज का कोई लेना-देना नहीं है जो कि खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है, यह गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार ज्यादा है। देखना चाहूंगी कि अगर उन्हें इनाम दिया जाए तो कितना भाग लेते हैं।’

I don’t agree! It’s not d time to politisize a pandemic !ths has less to do with d authorities that are risking their own lives …n more to do with irresponsibility!wanna see if they would run if they were getting a reward!!

— Ekta Kapoor (@ektarkapoor) March 15, 2020