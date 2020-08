सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने बुधवार (5 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की अवमानना ​​मामले में सुनवाई करते हुए जबरदस्त दलीलें पेश की। उन्होंने पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई सहित कुछ न्यायाधीशों के तहत न्यायपालिका की अखंडता की कमी के बारे में व्यापक धारणा का मुद्दा उठाया।

दुष्यंत दवे ने कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक रूप से संवेदनशील निर्णयों के फैसलों की और अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जहां न्यायपालिका ने कथित तौर पर खुद को नीचा दिखाया। रंजन गोगोई का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि न्यायपालिका पूर्व CJI द्वारा राज्यसभा के नामांकन और जेड प्लस सुरक्षा कवर स्वीकार करने के बाद क्या निर्णय ले रही है, क्योंकि उनके फैसलों ने राफेल, अयोध्या और सीबीआई जैसे कई अहम फैसलों में केंद्र सरकार का पक्ष लिया।

दवे ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा कि, “आपको राज्यसभा सीट और जेड प्लस सुरक्षा मिलती है… यह क्या छाप छोड़ती है?… राफेल फैसला, अयोध्या फैसला, सीबीआई फैसला। आप ये निर्णय देते हैं और ये लाभ हैं। ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जो न्यायपालिका के मूल में हैं।”

Dave: You get Rajya Sabha seat and Z plus security..

What impression does it give.. Rafale judgement, #Ayodhya judgement, CBI judgement.

You give these judgements and have these benefits. These are all serious issues that strike at the core of the judiciary.#RanjanGogoi

