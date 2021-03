पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद नुसरत जहां एक वीडियो शेयर कर सीएम पर तंज सका हैं।

भाजपा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिक रहा है कि, टीएमसी सांसद नुसरत जहां से पार्टी के कार्यकर्ता उनसे थोड़ी दूर और रैली करने का अनुरोध करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नुसरत ने इस गुजारिश को ठुकराते हुए दो टूक कर दिया, मैं एक घंटे से ज्यादा रोड शो नहीं कर सकती, मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं। इतना कहने के साथ वो वाहन से उतरकर चली गईं।

वीडियो में एक और आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें कोई शख्स बार-बार उनके निवेदन कर रहा है कि दीदी बस आधा किलोमीटर रह गया है, मेन रोड तक चल दीजिए । कार्यकर्ताओं के निवेदन पर भी नुसरत जहां टस से मस नहीं होती हैं।

भाजपा ने इस 25 सेकेंट के वीडियो को अपने ट्विटर पेज पर #MamataLosingNandigram हैशटैग के साथ शेयर किया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है और लोग इस व्यव्हार के लिए नुसरत जहां पर निशाना भी साध रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस तारीख का और किस जगह का है।

TMC MP Nusrat Jahan " I can't do rally for more than 1 hour, I don't even do it for CM"😆 #MamataLosingNandigram pic.twitter.com/p0jOm4iy03

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) March 28, 2021