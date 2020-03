दुबई में काम करने वाले भारतीय मूल के शेफ त्रिलोक सिंह को फेसबुक पर एक महिला को बलात्कार की धमकी और मुस्लिमों को गाली देने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। त्रिलोक सिंह की बर्खास्तगी की मांग तब बढ़ी जब कई सोशल मीडिया यूजर्स ने एक महिला के खिलाफ लिखे उसके पोस्ट पर लिखने लगे। पोस्ट के वायरल होने के बाद कई लोगों ने त्रिलोग द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति जताई।

उत्तराखंड के मूल निवासी सिंह ने अपने फेसबुक बायो में द ललित होटल के लिए काम करने का दावा किया था। वहीं होटल ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि त्रिलोक उनके होटल में काम नहीं करता है। होटल के एक ट्वीट में कहा, नमस्कार! हमने हाल ही में त्रिलोक सिंह के बारे में कई ट्वीट्स देखे। हम इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि त्रिलोक सिंह पिछले दो सालों से @thelalitgroup का हिस्सा नहीं हैं।

Namaskar ! We recently noticed a series of tweets about Trilok Singh. We strongly condemn this behavior and clarify that Trilok Singh is not a part of @thelalitgroup since last two years.

We are also reporting his profile to Facebook for removing his current working status.

— The Lalit Hotels (@TheLalitGroup) March 1, 2020