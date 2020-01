दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा कोमल शर्मा ने एक समाचार चैनल के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा का आरोप है कि जेएनयू में हुए हमले को लेकर चैनल ने उन्हें कथित तौर पर एक आरोपी के रूप में पेश करके बदनाम किया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत की है कि जेएनयू में पांच जनवरी की हिंसा के मामले में उनका नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है और संबंधित टीवी चैनल ने इस पर प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण के लिए उनसे संपर्क भी नहीं किया। उसने आयोग से इस मामले पर गौर करने का आग्रह किया है।

शर्मा की पहचान कथित तौर पर पुलिस ने उस नकाबपोश लड़की के रूप में की है जो चेक वाला शर्ट पहने हुए थी और हल्के नीले रंग के स्कार्फ से अपना चेहरा ढके हुए थी। उसके हाथ में एक लाठी भी थी। यह कथित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पुलिस ने बताया कि शर्मा का फोन शनिवार की रात से ही बंद है।

Delhi: Komal Sharma, a student of Delhi University, approached National Commission for Women (NCW), complaining that her name has been maligned. NCW has written to the media houses as well as to Delhi Police to look into the matter.

