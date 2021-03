दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की गई, सोशल मीडिया पर हुई मीम्स और जोक्स की बौछार

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करते हुए नई आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र अब 25 की जगह 21 वर्ष की जाएगी।

दिल्ली सरकार ने तय किया है कि शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। 2016 के बाद से दिल्ली में न नई दुकान खुली, न आगे नई खोलेंगे। सरकार ने दिल्ली में अपनी सभी दुकानें बंद करने का फैसला किया है क्योंकि उनसे शराब की निजी दुकानों की तुलना में कम कमाई हो रही थी। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में करीब 850 प्रतिष्ठानों में 40 फीसद निजी हाथों में हैं।

वहीं, दिल्ली सरकार के इस ऐलान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय देनी शुरु कर दी है। सरकार के इस फैसले के स्वागत में जनता ने मीम्स शेयर करने शुरु कर दिए हैं, जो खूब वायरल भी हो रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Legal Drinking Age in Delhi reduced to 21 from 25

Meanwhile, all 25 y/o: pic.twitter.com/vUZUiWDHqw — Preksha Singhvi (@singhvi_preksha) March 22, 2021

*Delhi reduces legal drinking age from 25 to 21* *Meanwhile me who has been drinking since 16* pic.twitter.com/TCqERYqgy0 — Pranav (@pranks009) March 22, 2021

Legal age to drink in Delhi has been reduced from 25 to 21 Me n my bewde frnds: pic.twitter.com/TAkIFSjCTc — Madhav (@_sanskarimemer_) March 23, 2021

Legal drinking age in Delhi reduced to 21 from 25. Kejru my bro lessgooo pic.twitter.com/gS86FjWkoz — SV (@DonBerbatov) March 22, 2021

Delhi lowers the drinking age from 25 to 21. Kids be like: #liquor pic.twitter.com/9E6LctfPyJ — Chirag Gahlaut (@ChiragGahlaut) March 22, 2021

Age limit reduced from 25 years to 21 years in Delhi Drunker : pic.twitter.com/UeJexpHi0u — JATIN GUPTA🇮🇳 (@jatin2101) March 23, 2021