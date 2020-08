महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मंगलवार को कथित तौर पर अपने पति और दो नाबालिग बच्चों की हत्या करने के बाद 41 वर्षीय एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार, कोराडी इलाके के ओम नगर स्थित अपने घर में डॉ सुषमा राणे, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर उनके पति धीरज (42), उनके 11 और पांच साल के दो बच्चे मृत पाए गए। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, कोराडी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि धीरज और बच्चों के शव मुख्य शयनकक्ष के बिस्तर पर पाए गए, जबकि डॉक्टर का शव छत के पंखे से लटका मिला।

अधिकारी ने कहा कि साथ में रहने वाली मृतक की 60 वर्षीय बूढ़ी चाची ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल से दो सिरिंज और एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें सुषमा ने कथित रूप से कहा है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह खुश नहीं थी।

Maharashtra: A Nagpur based doctor allegedly died by suicide after killing her husband & two children, yesterday. Police says,"Bodies of the husband & children were found on the bed, while the doctor was found hanging in the next room. Probe underway." (18.8) pic.twitter.com/QcP0uI1Qx7

