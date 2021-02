किसान आंदोलन: ट्विटर पर फिर भिड़े दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत, भाजपा समर्थक अभिनेत्री ने सिंगर को कहा ‘खालिस्तानी’; दोनों के बीच जमकर हुई बहस

अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग और मिया खलीफा ने हाल ही भारतीय किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। जहां एक तरफ कुछ सेलेब्रिटीज रिहाना का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ उनके विपक्ष में हैं। इसी बीच, रिहाना के बहाने कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ एक बार फिर ट्विटर पर भिड़ गए हैं। रिहाना के ट्वीट के बाद दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई है, दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।

बता दें कि, किसानों के आंदोलन के समर्थन में दुनियाभर के कई दिग्गज शामिल हो गए हैं। दरअसल, रिहाना द्वारा किसानों के समर्थन में ट्वीट किए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिहाना की एक तस्वीर शेयर की थी और साथ में उनके गाने के बोल ‘रन दिस टाउन’ लिखा था। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर एक गाने के तस्वीर शेयर की और साथ में लिखा- #RiRi Diljit Dosanjh’। कुछ देर बाद ही दिलजीत ने अपने इस गाने को रिलीज भी कर दिया। जिसके बाद कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर पर वार शुरु हो गया।

दिलजीत के एक ट्वीट पर जवाब में कंगना ने लिखा, “इसको भी अपने 2 रुपये बनाने हैं। ये सब कबसे प्लान हो रहा है? वीडियो को तैयार करने और फिर अनाउंस करने में कम से कम एक महीना तो लगेगा और वो चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि यह सब ऑर्गैनिक है। #Indiatogether #IndiaAgainstPropoganda”

Isko bhi apne 2 rupees banane hain, yeh sab kabse plan ho raha hai ?One month toh minimum lagega to prep for video and announcement, and libru want us to believe it’s all organic ha ha #Indiatogether #IndiaAgainstPropoganda https://t.co/WvxxRr4T1F

कंगना रनौत के ‘2 रुपये वाले ट्वीट’ पर जवाब देते हुए दिलजीत दोसांझ ने लिखा, ‘2 रुपये.. अपनी वाली जॉब मेनु ना दस (मुझे मत बता)। हम तो गाना आधा घंटे में बना लेते हैं.. तेरे ते बनूं नू जी नी करदा मिंट तन 2 ही लगने.. जा यार बोर ना कर.. काम कर अपना।”

दिलजीत के ट्वीट पर कंगना ने जवाब दिया, “मेरा एक ही काम है जय देशभक्ति। वही करती हूं सारा दिन। मैं तो वही करूंगी, लेकिन तेरा काम तुझे नहीं करने दूंगी खालिस्तानी।”

कंगना और दिलजीत का एक-दूसरे पर कटाक्ष करने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। कंगना ने आगे ट्वीट किया, “तेरी कनाडा गैंग कुछ भी कर पाएगी। खालिस्तान सिर्फ तुम लोगों के दिमाग की जो खाली जगह है उसका नाम रहेगा। हम इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, करलो जितने चाहे दंगे और स्ट्राइक।”

कंगना की यह बात सुन दिलजीत दोसांझ भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह देश उनका अकेली का नहीं है, उनका भी है। उन्होंने ट्वीट किया, “ओह तेरा कल्ली दा नी हैगा देस …की हो गया तेनु …? कीनी बुलेखा पा ता तेनु …? देश सारेआ दा भाई…होश कर होश….इंडिया साड्डा वी है भाई..तू जा यार बोर ना कर।” (तेरे अकेले का देश नहीं है ये। क्या हो गया तुझे? यह देश सबका है भाई। इंडिया हमारा भी है भाई।)

दिलजीत के इस ट्वीट के जवाब में कंगना ने लिखा, “देश सिर्फ भारतियों का है, खालिस्तानियों का नहीं। बोल तू खालिस्तानी नहीं है। बोल तू कि जिन खालिस्तानियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, उनकी निंदा करता है। अगर तू ये बोलता है तो मैं माफी मांग लूंगी और तुझे सच्चा देशभक्त समझ लूंगी। जल्दी बोल, मैं इंतजार कर रही हूं।”

Desh sirf Bhartiyon ka hai, Khalistanion ka nahin, bol tu Khalistani nahin hai, please say you condemn fringe groups such as Khalistanis participating in protests. If you say this I will apologise and consider you a true patriot. Please say I am waiting #IndiaTogether https://t.co/toq3j4lPxD

