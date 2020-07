देश में तेजी से फैल रहे घातक कोरोना वायरस के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का रविवार (5 जुलाई) को उद्घाटन किया जो दुनिया में अपनी तरह का ‘‘सबसे बड़ा’’ केंद्र है। इसे छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाया गया है।

यह केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। यह बिना लक्षण वाले उन संक्रमित लोगों के लिए उपचार केंद्र है जिनके घर पर पृथक रहने की व्यवस्था नहीं है। यह केंद्र 1,700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। इसका आकार फुटबॉल के करीब 20 मैदानों जितना है। इसमें 200 ऐसे परिसर हैं जिनमें प्रत्येक में 50 बिस्तर हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इस केंद्र के संचालन के लिए नोडल एजेंसी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) होगी जबकि दिल्ली सरकार प्रशासनिक मदद दे रही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के स्वयंसेवक केंद्र के संचालन में सहायता देंगे।

गौरतलब है कि, दिल्ली में जून के महीने में अचानक बढ़े कोरोना संक्रमण मामलों के बाद ही इस कोविड सेंटर पर काम तेजी से हो रहा था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस केंद्र का निरीक्षण किया था।

#Delhi LG #AnilBaijal inaugurated the 10,000-bed #SardarPatel #COVID19 care centre at the Radha Soami Satsang Beas complex in south Delhi's Chhattarpur area.

The facility is sprawled over an area roughly the size of 20 football fields & has 200 enclosures with 50 beds each. pic.twitter.com/M8uDg4XdxL

— IANS Tweets (@ians_india) July 5, 2020