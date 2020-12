दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजकर केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों और कार्यकतार्ओं के खिलाफ उनके ‘अपमानजनक’ ट्वीट के लिए ‘बिना शर्त माफी’ मांगने की मांग की है।

डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, “हमने कंगना रनौत को उनके अपमानजनक ट्वीट के लिए कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने एक किसान की वृद्ध मां को 100 रुपये में उपलब्ध होने वाली महिला के रूप में दर्शाया है। उनके ट्वीट किसानों के विरोध को राष्ट्रविरोधी बताते हैं। हम किसानों के विरोध पर उनकी असंवेदनशील टिप्पणी के लिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हैं।

• @KanganaTeam Maawan Rabb Da Roop Hundiya Ne

Rather than apologising for disrespecting mother of farmer Mohinder Kaur Ji; you are misbehaving further & calling farmers anti-national

Saying SORRY is the only way you can show the world that you have some sense! @ANI @TimesNow pic.twitter.com/sLy5Z1AQqH

