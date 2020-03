निर्भया गैंगरेप केस: दोषियों का नया डेथ वारंट जारी, 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे होगी फांसी

साल 2012 के वीभत्स निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड केस में चारों दोषियों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार (5 मार्च) को चौथी बार डेथ वारंट जारी किया है। अब चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी।

ये अब आखिरी डेथ वारंट साबित हो सकता है क्योंकि सभी दोषियों ने अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है।निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं और उनका फांसी पर चढ़ना तय है।

Nirbhaya Case: Delhi Court issues a fresh death warrant against the four convicts. They are to be hanged at 5.30 am on March 20, 2020 pic.twitter.com/MAOx5rVVGw

