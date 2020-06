आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबियत खराब होने की ख़बरे सामने आ रही है। ख़बरो के मुताबिक, सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में ख़राश की शिकायत है। उन्‍होंने कल दोपहर से सारी बैठक रद्द की और किसी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है।

बता दें कि, सीएम केजरीवाल रोज दोपहर में दिल्ली में कोरोना वायरस मामले को लेकर प्रेस काफ्रेंस करते हैं। लेकिन बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जानकारी के मुताबिक, कोरोना वायरस के रिस्‍क को देखते हुए कल उनका टेस्‍ट कराया जाएगा।

बता दें कि, देश के साथ-साथ दिल्ली में भी कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं।सोमवार सुबह तक दिल्‍ली में करीब 29 हजार मामले हो चुके थे। इनमें से 10,999 कोरोना मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,125 ऐक्टिव मरीज अभी भी इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1320 नए मामले सामने आए हैं, अब तक 761 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मौजूदा समय में 219 कंटेनमेंट जोन हैं।

हालांकि, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अभी हमारे ऐप में 8500 से अधिक बेड खाली हैं। हमारे पास पर्याप्त बेड हैं पर बेड की क्षमता और बढ़ानी होगी क्योंकि समय के साथ केस भी बढ़ रहे हैं। 2 हफ्तों के अंदर दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 56000 हो जाएंगे।

