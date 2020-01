दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने दिल्ली में एक चुनाव रैली में भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लोगों को- ‘देश के गद्दारों को गोली मारो’- भड़काऊ नारा लगाने के लिए उकसाए जाने की घटना के सिलसिले में उत्तर पश्चिम जिले के चुनाव अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है।

कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए चुनाव आयोग से ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमने घटना का संज्ञान लिया है और जिला चुनाव अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, हमें अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।’ रैली में, वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा “देश के गद्दारों को”, जिसपर भीड़ ने कहा, “ गोली मारो स***को।” इस दौरान मंच पर अनुराग ठाकुर और सांसद हंसराज हंस सहित कई नेता नजर आ रहे हैं।

रिठाला से भाजपा के उम्मीदवार मनीष चौधरी के समर्थन में एक जनसभा में ठाकुर ने शाहीन बाग में चल रहे सीएए विरोधी प्रदर्शन और कथित देश विरोधी नारों से विपक्षी पार्टियों को जोड़ा और भीड़ से विवादित नारे लगाने को कहा। ठाकुर ने भीड़ से इतनी तेज़ आवाज़ में नारा लगाने को कहा कि इसकी आवाज़ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सुन सकें। भाजपा के रिठाला उम्मीदवार को गिरिराज सिंह का करीबी माना जाता है। गिरिराज सिंह भी मोदी कैबिनेट के अहम सदस्य हैं और अक्सर विवादित बोल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इस वीडियो ने विवाद पैदा कर दिया है। वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने ट्वीटर पर लिखा, ‘लोगों को भड़काने की वजह से इन्हें जेल में होना चाहिए, जबकि वह कैबिनेट में हैं। बीजेपी को कैबिनेट के लिए ऐसे ही जाहिल मिलते हैं।’ उधर सोशल मीडिया पर लोग अनुराग ठाकुर की आलोचना कर रहे हैं।

This fellow should be in jail for incitement. Instead he is in the Cabinet. BJP finds only such lumpens as Candidates & for Cabinet https://t.co/mXBH4q3uPK

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) January 27, 2020