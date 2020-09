हाथरस गैंगरेप पीड़िता का शव मंगलवार देररात दिल्‍ली के सफदरजंग अस्‍पताल से उनके गांव पहुंचा, जहां पीड़िता के शव को लेकर गांव वालों ने भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, यूपी पुलिस ने भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच पीड़िता का रातों-रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि घर वालों की मर्जी से ही अंतिम संस्‍कार किया गया है पर मौके के जो वीडियो और तस्‍वीरें सामने आई हैं, उससे तो यही लग रहा कि पुलिस ने बलपूर्वक अंतिम संस्‍कार किया है।

जानताकी के मुताबिक, देर रात पीड़िता का शव हाथरस पहुंचा था और गांव वाले शव का अंतिम संस्कार आधी रात को करने को तैयार नहीं थे। वहीं, पुलिस ने परिवार और गांववालों की मनाही के बावजूद आनन-फानन में देर रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद पुलिस और गांव वालों के बीच बहस हो गई। भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती कर दी गई है। यूपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उत्‍तर प्रदेश पुलिस की इस हरकत को कायराना बताया है।

#HathrasCase Major ruckus in the village right now. UP cops & officials forcing kin to cremate body overnight. Family begging that let us at least take the girl home one last time. Village people came in front of the ambulance, saying “we will not let you burn our girl forcibly” pic.twitter.com/gHAv4Oq5Yd

— Tanushree Pandey (@TanushreePande) September 29, 2020