राजस्थान के नागौर जिले में चोरी के आरोप में दो दलित भाइयों को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद पीड़ि‍त के प्राइवेट पार्ट में कथित तौर पर पेट्रोल डाला गया। बर्बरतापूर्ण मारपीट की घटना का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार (20 फरवरी) को ट्वीट कर जहां प्रदेश की गहलोत सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। वहीं, राहुल गांधी के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए कहा कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है।

यह अमानवीय घटना रविवार (16 फरवरी) की बताई जा रही है, मगर बुधवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। घटना जिले के पांचौड़ी थाना क्षेत्र के करणू गांव की है। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

दो दलित भाइयों की पिटाई पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘राजस्थान के नागौर में दो दलित नौजवानों को बर्बरता के साथ प्रताड़ित किए जाने का हालिया वीडियो भयावह और वीभत्स है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्तब्ध करने वाले इस अपराध के दोषियों को न्याय की जद में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे।’

राहुल गांधी के इस ट्वीट को भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य सरकार? मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और उनका नाम अशोक गहलोत है। बस इस मामले में आप नहीं जानते हैं कि राज्य में दलितों के खिलाफ क्रूरता के लिए कौन जिम्मेदार है? मालवीय ने आगे लिखा कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है।

State government? The Chief Minister is also the Home Minister and his name is Ashok Gehlot. Just in case you didn’t know who is responsible for the brutality against Dalits in the state…

Ever since Congress formed govt in Rajasthan, crime against Dalits and women has shot up. https://t.co/zlY2yf7Y1s

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 20, 2020