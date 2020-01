जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा मामले को देख रही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान और स्थानीय नेता आशु खान से पूछताछ करेगी और उन्हें आज (शुक्रवार, 24 जनवरी) पेश होने के लिए कहा है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत एक नोटिस जारी की है। जारी नोटिस में खान को क्राइम ब्रांच के चाणक्यपुरी कार्यालय के समक्ष 24 जनवरी को समक्ष पेश होने का निर्देश मिला है। 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया के पास हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में खान को आरोपी बनाया गया है।

जामिया नगर में हुई हिंसा के सिलसिले में क्राइम ब्रांच ने स्थानीय नेता आशु खान को भी नोटिस जारी किया गया है और उन्हें शुक्रवार को ही पूछताछ के लिए मौजूद होने के लिए कहा गया है। आशु खान को भी सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आसिफ खान और आशू खान को एक ही दिन यानी 24 जनवरी को तलब किया है।

बता दें कि, पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान और आशु खान के अलावा मुस्तफा, हैदर, चंदन कुमार, आसिफ तनहा और कासिम उस्मानी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।

