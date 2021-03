प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घातक कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक साल पहले 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू की घोषणा करते हुए भारतवासियों से अपने-अपने घरों में बंद होने के लिए कहा था। पीएम मोदी की एक अपील पर भारतवासियों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था और फिर शाम को कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से लोगों ने पांच मिनट तक ताली-थाली बजाए थे। आज उसी जनता कर्फ्यू के पूरे एक साल हो गए है। खौफ के साए के बीच जनता कर्फ्यू की कई मजेदार यादें भी लोगों के जहन में है, जिसे वे सोशल मीडिया पर लिखकर बयां कर रहे है। ऐसे में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #JanataCurfew, लोग इसपर अपनी राय और विशेष तौर पर मीम बनाकर शेयर कर रहे हैं।

दरअसल, कोरोना महामारी की दस्तक के साथ ही पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट दिखा। चीन में बड़ी संख्या में मौतें और दुनियाभर से कोरोना वायरस की दहला देने वाली रिपोर्टों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च 2020 की सुबह सात से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने जान-जोखिम में डालकर कर्तव्य निभाने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और मीडियाकर्मियों को धन्यवाद अर्पित करने का लोगों से आह्वान किया। उन्होंने जनता से अपील की कि शाम ठीक पांच बजे अपने दरवाजे या बालकनी में खड़े होकर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पांच मिनट तक ताली-थाली बजाएं।

इस ऐलान का ऐसा असर हुआ कि लोगों ने हाथों-हाथ अपील को लिया और तय समय पर पूरा देश ताली-थाली की आवाज से गूंज उठा। हालांकि, इस दौरान ऐसे कई दृश्य भी सामने आए जो खूब वायरल भी हुए थे। कुछ लोगों के ताली-थाली बजाने का तरीका इतना रोचक और मजेदार था कि उसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया था। वहीं, जनता कर्फ्यू को पूरे एक साल होने पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

When Petrol is 100 ₹ but you still love Modiji. pic.twitter.com/tPqIdtfwFs — Cow Momma (@Cow__Momma) March 21, 2021

How many of you remember this moment😂😂#JanataCurfew Anniversary pic.twitter.com/ofm5YxgKDT — Simham single ga vastadi😎 (@likhiteshNBK_) March 22, 2021

#JanataCurfew one year ago , on 22 march 2020

Go corona go !@venkysplace pic.twitter.com/FOFB4cqp9N — venkysplace (@venkysplace) March 22, 2021

This day one year ago…. Thanks to Modiji's #Masterstroke, we were able to easily identify all idiots, dimwits and brain dead in our social circle.#ThaaliBajao#JanataCurfew pic.twitter.com/PPJG97zZVA — Jumla Buster (@FekuBuster) March 22, 2021

March 22’ 2020….,

One year ago, on this day, a step was taken to fight against COVID-19 followed by massive Lockdown 🔒 and the war is still on.

.

.

.#SarkaruVaariPaata @urstrulyMahesh #JanataCurfew#GoCoronaGo pic.twitter.com/IkZqt49apc — Mahesh Girl Fans ™ (@urstrulyMGFC) March 22, 2021