देश में हर किसी के लिए मुफ्त होगी कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देश में लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन को फ्री में दिए जाने के सवाल पर उन्होंने यह जवाब दिया। बता दें कि, भारत में शनिवार (2 जनवरी) से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हर भारतीय को मुफ्त लगाई जाएगी। इसके लिए किसी से भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

#WATCH | Not just in Delhi, it will be free across the country: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan on being asked if COVID-19 vaccine will be provided free of cost pic.twitter.com/xuN7gmiF8S — ANI (@ANI) January 2, 2021

वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने कहा, “देश के लोगों को मेरी अपील है कि वो किसी भी अफवाह में न जाएं। भारत की सरकार देश के लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना चाहती है, वैक्सीन का विकास उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।”

I appeal to people not to pay heed to rumours. Ensuring safety & efficacy of vaccine is our priority. Different kinds of rumours were spread during polio immunisation but people took the vaccine & India is now polio-free: Union Health Minister Harsh Vardhan on COVID-19 vaccine pic.twitter.com/Ig1fThd0Gc — ANI (@ANI) January 2, 2021

वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य में कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी? इस पर उन्होंने कहा कि हां, वैसे भी दिल्ली में दवाइयां और उपचार मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।