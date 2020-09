लंबे समय से लिवर सिरोसिस से पीड़ित चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश (Swami Agnivesh) का दिल्ली के एक अस्पताल में शुक्रवार (11 सितंबर) शाम को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच, सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर और आईपीएस अधिकारी एम. नागेश्वर राव (M Nageswara Rao) ने स्वामी अग्निवेश को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। लोग नागेश्वर राव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं।

नई दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ लिवर एंड बायिलरी साइंसेज के डॉक्टरों ने कहा कि स्वामी अग्निवेश को आईसीयू में भर्ती कराया गया था और मंगलवार से वह जीवनरक्षक प्रणाली पर थे। अस्पताल के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वह लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे और उनकी हालत बिगड़ गई। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया तथा शाम छह बजे हृदयाघात आने के बाद उनका निधन हो गया।’’ उन्होंने कहा कि स्वामी अग्निवेश को पुन: होश में लाने की कोशिश की गई लेकिन शाम साढ़े छह बजे उनका निधन हो गया।

स्वामी अग्निवेश के निधन पर IPS अधिकारी और सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव ने विवादित ट्वीट कर दिया जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं।

नागेश्वर राव ने अपने ट्वीट में लिखा, “अच्छा विश्वास स्वामी अग्निवेश। आप हिंदू विरोधी भगवा वस्त्र दान कर रहे थे। आपने हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया। मुझे शर्म आती है कि आप एक तेलुगु ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए। गोमुख व्याग्रं।” राव ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “भेड़ के कपड़ों में शेर। यमराज से मेरी शिकायत है कि उन्होंने इस बात का लंबा इंतजार क्यों किया!”

GOOD RIDDANCE @swamiagnivesh

You were an Anti-Hindu donning saffron clothes.

You did enormous damage to Hinduism.

I am ashamed that you were born as a Telugu Brahmin.

మేక వన్నె పులి

गोमुख व्याग्रं

Lion in sheep clothes My grievance against Yamaraj is why did he wait this long! https://t.co/5g7oKL62pO — M. Nageswara Rao IPS (@MNageswarRaoIPS) September 11, 2020

नागेश्वर राव अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। राव के इस ट्वीट पर भारतीय पुलिस फडनेशन ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने राव के ट्वीट पर प्रतिक्रियां देते हुए लिखा, “एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा एक आईपीएस अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर इस तरह के घृणित संदेशों को ट्वीट करना- उसने पुलिस की वर्दी को नीचा दिखाया है जिसे उसने पहना और सरकार को शर्मिंदा किया। वह देश के पूरे पुलिस बल, विशेषकर युवा अधिकारियों का मनोबल गिराते हैं।”

Tweeting such hate messages by a retired officer posing as an IPS officer – he has desecrated the police uniform which he wore and embarrassed the government. He demoralises the entire police force in the country, especially the young officers. https://t.co/qOiI8D6dkO — Indian Police Foundation (@IPF_ORG) September 12, 2020

वहीं, राव के ट्वीट पर एक यूजर ने आपत्ति जताते हुए लिखा, “मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें नागेश्वर राव द्वारा की गई टिप्पणी से जनमानस काफी आहत है धार्मिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से की गई टिप्पणी निंदनीय है।”

इसी यूजर ने एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई अन्य लोगों को टैग करते हुए लिखा, “महोदय निवेदन है कि एम नागेश्वर राव आईपीएस द्वारा की गई टिप्पणी से बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं कृपया संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करें अन्यथा देश का सौहार्द खराब हो सकता है।”

बता दें कि, इसी तरह तमाम यूजर्स नागेश्वर राव के इस ट्वीट की आलोचना कर रहे हैं। नागेश्वर राव पर हिंदुत्व विचारधारा का होने का बार-बार आरोप लगता रहा है।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

You are a disgrace. Can imagine what all you must have done as a police officer? Abusing the dead may be Hindutva but is certainly not Hinduism. Better late than never. Get yourself treated. https://t.co/Shh4zlmduc — S lrfan Habib (@irfhabib) September 12, 2020

The tweet by this retired IPS officer goes against the very tenets of religion and basic humanity. To think that he was serving in the Govt and dealing with public with such thoughts at the back of his mind just a few days ago…. — Navdeep Singh (@SinghNavdeep) September 12, 2020

Shudder to think that this man served as IPS Officer and even worked as the acting Director of CBI, India’s federal probe agency. Disgraceful is not the word! https://t.co/sbwaT4FzY3 — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) September 12, 2020