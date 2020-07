राजस्थान में चल रहें राजनीतिक संकट के बीच आरोप-प्रत्यारोप और नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर ऑडियो क्लिप जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार (17 जुलाई) को सचिन पायलट के समर्थन में उतरे अपने दो बागी विधायकों पं. भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इसके पहले विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, पिछले मंगलवार को पार्टी ने उनसे कैबिनेट मंत्री का पद भी छीन लिया था।

होटल फेयरमोंट में हॉर्स ट्रेडिंग के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने इस मसले पर भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुरजेवाला ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है।

