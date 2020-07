कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार (14 जुलाई) को पार्टी प्रवक्‍ता रह चुके संजय झा को पार्टी की सदस्‍यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसा उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी अनुशासन तोड़ने के कारण किया गया है। बता दें कि, राजस्‍थान के सियासी ड्रामे के बीच संजय झा ने हाल ही में कुछ ट्वीट किए थे।

महाराष्‍ट्र कांग्रेस ने मंगलवार को ट्विटर पर संजय झा को पार्टी से निलंबित करने का ऐलान किया था। इससे पहले संजय झा ने ट्वीट करके सुझाव दिया था कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्‍होंने यह भी कहा था कि पार्टी को तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ऐसे राज्‍यों की जिम्‍मेदारी सौंपनी चाहिए जहां कांग्रेस कमजोर है। उन्होंने एक ट्वीट में सचिन पायलट की ‘मांग’ को जायज़ ठहराया और अपना समर्थन दिया था। उन्होंने पायलट की योग्यता साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी पेश किए थे।

संजय झा ने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘मैं सचिन पायलट का पूरी तरह समर्थन करता हूं. ज़रा आंकड़ों पर नजर डालिए। राजस्थान 2013 विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री- अशोक गहलोत। चुनावी नतीजे- भाजपा को 163 और कांग्रेस को 21 सीट मिली। (अब तक की सबसे कम सीटें)। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 73 सीटें और कांग्रेस को 100 सीटें मिली। एक शख्स पांच सालों तक इसके लिए मेहनत करता रहा; सचिन। लेकिन सीएम कौन बना?’

For five years Sachin Pilot gave his blood , tears, toil and sweat for the Congress party between 2013-18. The Congress came back from a wretched 21 seats to 100.

We just gave him a performance bonus. We are so meritocratic. We are so transparent.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) July 14, 2020