कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार (9 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गलवान घाटी की स्थिति को लेकर सवाल किए। पार्टी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या अपने क्षेत्र में ही एक बफर जोन का निर्माण किया जा रहा है और गलवान घाटी पर दावे को कमजोर किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय सेना के गलवान घाटी में पीछे हटने की रिपोटों के बीच प्रधानमंत्री से चार सवाल किए।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, “प्रिय प्रधानमंत्री, 1. क्या आप हमारे क्षेत्र में बफर जोन का निर्माण कर रहे हैं? 2. क्या आप हमारी सेना को पीछे कर रहे हैं? 3. क्या आप पीपी-14 को भारतीय सेना का होने से समझौता कर रहे हैं? 4. क्या आप गलवान घाटी में भारत के दावे को कमजोर कर रहे हैं? भारत जवाब चाहता है।” उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक न्यूज के रिपोर्टों का हवाला भी दिया।

Dear PM,

1. Are you creating a “buffer zone’ in our own territory?

2. Are you pushing our forces back 2.4 KM in our territory?

3. Are you compromising on PP-14 being Indian territory?

4. Are you diluting India’s claim over Galwan Valley?

India demands answers. pic.twitter.com/pjugj6F9bL

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 9, 2020