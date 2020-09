मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल तैयारियों में जुट गई है। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की हैं, इनमें से 11 सीटें आरक्षित हैं।

पार्टी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को इन नामों को मंजूरी दी। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल तुलसी सिलावट के खिलाफ सांवेर सीट से कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में उतारा है। सिलावट हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। हालांकि, भाजपा ने प्रत्‍याशियों की सूची घोषित नहीं की है लेकिन सांवेर सीट से तुलसी सिलावट का भाजपा प्रत्‍याशी बनना तय माना जा रहा है।

कांग्रेस की ओर से जारी सूची में डिमानी सीट से रवींद्र सिंह तोमर, अम्‍बाह (एससी) सीट से सत्‍यप्रकाश शेकरवार, गोहद (एससी) सीट से मेवाराम जाटव, ग्‍वालियर सीट से सुनील शर्मा, डबरा (एससी) सीट से सुरेश राजे, भांडरे (एससी) सीट से फूल सिंह बरैया, करेरा (एससी) सीट से परागीलाल जाटव और बमोरी सीट से कन्‍हैया लाल अग्रवाल प्रत्‍याशी बनाए गए हैं।

इसी तरह अशोक नगर (एससी) सीट से आशा दोहरे, अनूपपुर (एसटी) सीट से विश्‍वनाथ सिंह कुंजुम, सांची (एससी) सीट से मदनलाल चौधरी अहिरवार, आगर (एससी) सीट से विपिन वानखेड़े और हाट पीपल्‍या सीट से राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस प्रत्‍याशी बनाए गए हैं। इसी क्रम में नेपानगर (एसटी) सीट से रामकिशन पटेल और सांवेर (एससी) सीट से प्रेमचंद गुड्डू को प्रत्‍याशी बनाया गया है।

INC COMMUNIQUE

Congress President Smt. Sonia Gandhi has approved the proposal for the candidature of the following persons as party candidates for the upcoming by-polls to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh pic.twitter.com/ug9CslV6Zo

— INC Sandesh (@INCSandesh) September 11, 2020